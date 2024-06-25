Сборная Англии сыграет со Словенией в рамках третьего тура группы C. Матч состоится в Кёльне и начнется в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Англия

Сборная Англии с четырьмя очками возглавляет группу C. Подопечные Гарета Саутгейта ни при каких раскладах уже не опустятся ниже третьего места, гарантировав тем самым себе место в плей-офф.

В первом туре англичане минимально одолели сборную Сербии в Гельзенкирхене (1:0). Победу «трем львам» принес Джуд Беллингем, забив гол на 13-й минуте матча.

Однако взять три очка во второй игре Англии уже не удалось, а помешали им в этом неуступчивые датчане. Игра состоялась во Франкфурте, где команды обменялись забитыми мячами еще в первом тайме, зафиксировав итоговые 1:1.

Словения

Сборная Словении сохраняет шансы на выход в плей-офф, расположись на третьем месте в квартете C c двумя очками. Для гарантированного выхода из группы словенцам нужно сегодня побеждать Англию. Но при этом может хватить и ничьей, если в параллельном матче Дания и Сербия тоже поделят очки.

В стартовом для себя матче словенцы играли в Штутгарте с Данией и смогли заработать первое очко на турнире (1:1). Подопечные Матьяжа Кека пропустили на 17-й минуте, а сравняли лишь в заключительной четверти матча. На 77-й минуте отличился защитник Эрик Янжа.

Спустя четыре дня словенцы не смогли удержать победу над Сербией в матче второго тура (1:1). При счете 1:0 в свою пользу «парни» пропустили обидный гол на пятой компенсированной минуте второго тайма.

Личные встречи

Сборные Англии и Словении встречались между собой шесть раз. Англичане одержали пять побед и в одном случае была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Англия — Словения с коэффициентом 1.92.