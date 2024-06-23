Николич: Перестроить игру ЦСКА за 20 дней практически невозможно

Главный тренер ЦСКАрассказал о возможных тактических изменениях в игре команды.

Николич возглавил ЦСКА вскоре после завершения минувшего сезона. Экс-тренер «Локомотива» заменил на этом посту Владимира Федотова.

«Клуб подбирал футболистов под схему 3-4-3 более двух лет, и перестроить все в авральном порядке за 20 дней практически невозможно.

Но этого и не надо делать, на мой взгляд. Там было немало хороших вещей, с которыми можно работать. Что-то можно усовершенствовать и использовать в дальнейшем.

Вполне возможно, мы продолжим использовать схему с тремя центральными защитниками как основную.

Важно понимать, что у нее есть различные вариации. Есть 3-4-3, а есть 3-5-2, например. Считаю, систему с четырьмя защитниками тоже нужно иметь в арсенале. Всех карт, понятное дело, раскрывать не будем.

Уверен, нам нужно приготовить как минимум два-три варианта ведения игры. Наша команда должна быть гибкой и обладать умением перестраиваться при необходимости. Возможно, начнем сезон в три центральных, а дальше посмотрим. Все возможно.

Сезон долгий, соперники внимательно за нами смотрят, как и мы за ними. Играть одинаково мы не будем, иначе тебя быстро изучат и придумают противоядие.

Мы должны уметь играть по-разному, в том числе и по ходу одного отдельно взятого матча», — приводит слова сербского специалиста Bobsoccer.ru.