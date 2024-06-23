ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДневник Евро-2024. Популярный Роналду, спаситель Мамардашвили и неудачник Лукаку
    Все новости спорта

    Николич: Перестроить игру ЦСКА за 20 дней практически невозможно

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России
    Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о возможных тактических изменениях в игре команды.

    Марко Николич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Николич

    Николич возглавил ЦСКА вскоре после завершения минувшего сезона. Экс-тренер «Локомотива» заменил на этом посту Владимира Федотова.

    «Клуб подбирал футболистов под схему 3-4-3 более двух лет, и перестроить все в авральном порядке за 20 дней практически невозможно.

    Но этого и не надо делать, на мой взгляд. Там было немало хороших вещей, с которыми можно работать. Что-то можно усовершенствовать и использовать в дальнейшем.

    Вполне возможно, мы продолжим использовать схему с тремя центральными защитниками как основную.

    Важно понимать, что у нее есть различные вариации. Есть 3-4-3, а есть 3-5-2, например. Считаю, систему с четырьмя защитниками тоже нужно иметь в арсенале. Всех карт, понятное дело, раскрывать не будем.

  • ЦСКА назвал состав на первый сбор
  • Читайте по теме

    • Уверен, нам нужно приготовить как минимум два-три варианта ведения игры. Наша команда должна быть гибкой и обладать умением перестраиваться при необходимости. Возможно, начнем сезон в три центральных, а дальше посмотрим. Все возможно.

    Сезон долгий, соперники внимательно за нами смотрят, как и мы за ними. Играть одинаково мы не будем, иначе тебя быстро изучат и придумают противоядие.

    Мы должны уметь играть по-разному, в том числе и по ходу одного отдельно взятого матча», — приводит слова сербского специалиста Bobsoccer.ru.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли швейцарцы противостоять Германии?
  • Швейцария — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Поединок принесет верховой исход
  • Шотландия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Вернется ли «Эспаньол» в Примеру?
  • «Эспаньол» — «Овьедо». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.63
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шотландия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Хорватия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Албания — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уругвай — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Навоне — Нисикори
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Парри — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры