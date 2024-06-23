Нетфуллин: Хочу играть за «Химки» в РПЛ

Равиль Нетфуллин Фото: globallookpress.com
«Слухи, что я могу покинуть "Химки"? Не знаю, лучше этот вопрос задать руководству клуба. У меня действующий контракт, я готовлюсь к сезону в штатном режиме. Хочется проявить себя вместе с командой в РПЛ.
Есть ли варианты на случай, если придется покинуть клуб? Мы провели хороший сезон, вышли в РПЛ, поэтому варианты появляются, но на данный момент они не рассматриваются», — цитирует Нетфуллина «Матч ТВ».
Несколько дней назад появились разговоры, что после того покинул пост главного тренера «Химок» Андрей Талалаев, за ним уйдут несколько ведущих футболистов, в том числе и Равиль Нетфуллин.
В прошлом сезоне 31-летний хавбек сыграл за подмосковный клуб 35 матчей, забил 6 голов. Его контракт действует еще год.