Нетфуллин: Хочу играть за «Химки» в РПЛ

Капитан «Химок»сказал, что на данный момент не слышал никаких разговоров о его уходе из клуба.

«Слухи, что я могу покинуть "Химки"? Не знаю, лучше этот вопрос задать руководству клуба. У меня действующий контракт, я готовлюсь к сезону в штатном режиме. Хочется проявить себя вместе с командой в РПЛ.

Есть ли варианты на случай, если придется покинуть клуб? Мы провели хороший сезон, вышли в РПЛ, поэтому варианты появляются, но на данный момент они не рассматриваются», — цитирует Нетфуллина «Матч ТВ».

Несколько дней назад появились разговоры, что после того покинул пост главного тренера «Химок» Андрей Талалаев, за ним уйдут несколько ведущих футболистов, в том числе и Равиль Нетфуллин.

В прошлом сезоне 31-летний хавбек сыграл за подмосковный клуб 35 матчей, забил 6 голов. Его контракт действует еще год.