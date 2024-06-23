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    Нетфуллин: Хочу играть за «Химки» в РПЛ

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    Капитан «Химок» Равиль Нетфуллин сказал, что на данный момент не слышал никаких разговоров о его уходе из клуба.

    Равиль Нетфуллин
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    Равиль Нетфуллин

    «Слухи, что я могу покинуть "Химки"? Не знаю, лучше этот вопрос задать руководству клуба. У меня действующий контракт, я готовлюсь к сезону в штатном режиме. Хочется проявить себя вместе с командой в РПЛ.

    Есть ли варианты на случай, если придется покинуть клуб? Мы провели хороший сезон, вышли в РПЛ, поэтому варианты появляются, но на данный момент они не рассматриваются», — цитирует Нетфуллина «Матч ТВ».

    Несколько дней назад появились разговоры, что после того покинул пост главного тренера «Химок» Андрей Талалаев, за ним уйдут несколько ведущих футболистов, в том числе и Равиль Нетфуллин.

    В прошлом сезоне 31-летний хавбек сыграл за подмосковный клуб 35 матчей, забил 6 голов. Его контракт действует еще год.

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