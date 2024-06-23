«Челси» заплатит «Астон Вилле» 19 млн фунтов за 19-летнего вингера Келлимена

Омари Келлимен Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.
«Челси» заплатит за Келлимена 19 миллионов фунтов.
Контракт вингера с лондонским клубом будет рассчитан до 2030 года. В будущем договоре также предусмотрена опция продления еще на сезон.
В минувшем сезоне 19-летний Келлимен провел за первую команду «Астон Виллы» шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Transfermarkt оценивает стоимость Келлимена в один миллион евро.