«Челси» заплатит «Астон Вилле» 19 млн фунтов за 19-летнего вингера Келлимена

в ближайшее время объявит о переходе атакующего полузащитника «Астон Виллы»

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

«Челси» заплатит за Келлимена 19 миллионов фунтов.

Контракт вингера с лондонским клубом будет рассчитан до 2030 года. В будущем договоре также предусмотрена опция продления еще на сезон.

В минувшем сезоне 19-летний Келлимен провел за первую команду «Астон Виллы» шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Transfermarkt оценивает стоимость Келлимена в один миллион евро.