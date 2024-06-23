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    «Челси» заплатит «Астон Вилле» 19 млн фунтов за 19-летнего вингера Келлимена

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    «Челси» в ближайшее время объявит о переходе атакующего полузащитника «Астон Виллы» Омари Келлимена.

    Омари Келлимен
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    Омари Келлимен

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

    «Челси» заплатит за Келлимена 19 миллионов фунтов.

    Контракт вингера с лондонским клубом будет рассчитан до 2030 года. В будущем договоре также предусмотрена опция продления еще на сезон.

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    • В минувшем сезоне 19-летний Келлимен провел за первую команду «Астон Виллы» шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Transfermarkt оценивает стоимость Келлимена в один миллион евро.

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