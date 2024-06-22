Дешам: Я не блефовал в случае с Мбаппе

Главный тренер сборной Франциирассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе, ранее сломавшего нос, после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами (0:0).

«Я не блефовал в случае с Килианом. С ним всё в порядке, с каждым днём ему становится всё лучше. Если бы это был решающий матч, я бы дважды подумал, стоит ли его выпускать или нет», — приводит слова Дешама Sky Sport Germany.

Напомним, Мбаппе сломал нос во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, который завершился победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах.