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    Дешам: Я не блефовал в случае с Мбаппе

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе, ранее сломавшего нос, после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами (0:0).

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «Я не блефовал в случае с Килианом. С ним всё в порядке, с каждым днём ему становится всё лучше. Если бы это был решающий матч, я бы дважды подумал, стоит ли его выпускать или нет», — приводит слова Дешама Sky Sport Germany.

    Напомним, Мбаппе сломал нос во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, который завершился победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах.

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