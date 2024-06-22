Дешам: Мы отлично действуем впереди, есть много позитивных моментов, но чтобы побеждать, нужны голы

Главный тренер сборной Франциидал комментарий по поводу матча с Нидерландами (0:0) на Евро-2024.

«К сожалению, нам не удалось забить в этом матче. Обе команды показали интенсивный футбол, я доволен тем, что показали мои ребята, хоть и расстроен из-за недостаточной эффективности в атаке и отсутствия голов.

Мы отлично действуем впереди, есть много позитивных моментов, но, очевидно, чтобы побеждать, нужны голы. Надо искать свои шансы и надеяться на улучшение в следующем матче, чтобы выполнить цель и выйти в плей-офф. Впрочем, я бы больше волновался, если бы у нас совсем не было моментов», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2024

Таким образом, позиции команд в турнирной таблице группы D остались прежними: Нидерланды (4 очка) — первые, Франция (4) — вторая.

В последнем туре Нидерланды сыграют с Австрией, а Франции будет противостоять Польша. Обе игры состоятся 25 июня.