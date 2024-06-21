ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Егор Титов«Грузия еще всех удивит». Егор Титов — о сюрпризах на старте Евро-2024, провале Украины и «лебединой песне» Модрича
    Все новости спорта

    Месси намекнул, что может сыграть на ЧМ-2026

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Аргентины Евро-2024 ЧМ-2026
    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что текущий Кубок Америки станет для него последним в карьере.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    Месси рассказал о своих планах после победы над Канадой (2:0) в первом туре группового этапа. В этой игре он отметился результативной передачей.

    «Это мой последний Кубок Америки. Что касается следующего чемпионата мира, то мы попытаемся еще раз победить и будем жить день за днем.

    Все зависит от того, как пойдут дела, нужно делать шаг за шагом. Сейчас у меня все очень хорошо», — приводит слова Месси TyC Sports.

  • Эндрик, Гарначо, Балогун, Угальде и еще 12 потенциальных звезд Кубка Америки-2024
  • Они могут оставить в тени даже южноамериканских звезд
  • 18/06/2024

    • Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексики.

    Напомним, сборная Аргентины — действующий чемпион мира и победитель Кубка Америки.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • И без Мбаппе можно забивать!
  • Нидерланды — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Голов будет в достатке?
  • Словакия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • А давайте поставим на голевое шоу?!
  • Польша — Австрия. Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 21 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Польша — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Перу — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Турция — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бельгия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры