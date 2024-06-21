Месси намекнул, что может сыграть на ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентинысообщил, что текущий Кубок Америки станет для него последним в карьере.

Месси рассказал о своих планах после победы над Канадой (2:0) в первом туре группового этапа. В этой игре он отметился результативной передачей.

«Это мой последний Кубок Америки. Что касается следующего чемпионата мира, то мы попытаемся еще раз победить и будем жить день за днем.

Все зависит от того, как пойдут дела, нужно делать шаг за шагом. Сейчас у меня все очень хорошо», — приводит слова Месси TyC Sports.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексики.

Напомним, сборная Аргентины — действующий чемпион мира и победитель Кубка Америки.