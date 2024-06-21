Куман: Мы знаем чего ожидать от Франции

Главный тренер сборной Нидерландовсообщил, что его команда готова к противостоянию со сборной Франции во втором туре на Евро-2024.

«Урок, который мы извлекли из игры с Польшей, заключался в том, что мы должны играть на высоком уровне в течение 90 минут, а не только 60. Кроме того, нужно быть терпеливыми. И всегда помнить, что может случиться, если ты потеряешь мяч.

Со сборной Франции мы много играли в последние годы. Мы знаем, чего ожидать. Нам придётся действовать очень хорошо, чтобы добиться желаемого результата», — цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2024

Матч между Нидерландами и Францией состоится 21 июня.