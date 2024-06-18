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    Килиан МбаппеДневник Евро-2024. Разгром Украины, драма Лукаку и разбитый нос Мбаппе
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    Федерация футбола Франции выступила с заявлением о состоянии Мбаппе

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    Федерация футбола Франции выступила с заявлением по поводу травмы нападающего Килиана Мбаппе в матче с Австрией на Евро-2024.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Килиан Мбаппе сломал нос во время второй части матча Австрия — Франция, проходившего в этот понедельник в Дюссельдорфе. Капитану сборной Франции сначала оказали медицинскую помощь медицинский персонал и доктор Франк Ле Галль, который диагностировал у него перелом носа.

    Для него будет изготовлена маска, чтобы он мог подготовиться к возвращению на соревнования после лечения», — приводит заявление федерации журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Следующий матч сборная Франции проведёт с Нидерландами.

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