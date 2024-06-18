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    • Источник: Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
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    Голкипер Украины Лунин получил низшую с 2012 года оценку за матч от WhoScored

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    Голкипер сборной Украины Андрей Лунин получил самую низкую с 2012 года оценку за матч от WhoScored. Вратарю поставили 3,8 балла за игру с Румынией (0:3).

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    На Евро-2012 голкипер сборной Польши Войцех Щенсны получил 3,59 балла.

    Напомним, матч группового этапа чемпионата Европы 2024 года между сборными Украины и Румынии состоялся накануне, 17 июня. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч завершился разгромной победой сборной Румынии со счётом 3:0.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

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