Голкипер Украины Лунин получил низшую с 2012 года оценку за матч от WhoScored

Андрей Лунин Фото: globallookpress.com
На Евро-2012 голкипер сборной Польши Войцех Щенсны получил 3,59 балла.
Напомним, матч группового этапа чемпионата Европы 2024 года между сборными Украины и Румынии состоялся накануне, 17 июня. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч завершился разгромной победой сборной Румынии со счётом 3:0.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.