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    Лопес: Меня поражает Родри, он топ-игрок

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    Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Фермин Лопес высказался об адаптации в национальной команде на Евро-2024.

    Фермин Лопес
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    Фермин Лопес

    «Прежде я не был знаком с Нико (Уильямсом), но у меня с ним сейчас прекрасные отношения в сборной, а с Ламином (Ямалом) я дружу ещё с "Барсы". Что я могу сказать, они отличные игроки, которые мне помогают, и я очень надеюсь, что так будет и дальше.

    Все помогают мне на поле, но Родри меня поражает. Я никогда не играл с ним, и он топ. Я могу чему-то научиться у всех полузащитников. Это правда, что Мората с самого начала помогает мне советами, он тоже прекрасно относится ко мне. Он в числе тех, кому я сильно благодарен, с его помощью я адаптируюсь в сборной», — приводит слова Лопеса Mundo Deportivo.

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    • Напомним, что сборная Испании в 1-м туре группового этапа Евро-2024 разгромила Хорватию со счетом 3:0. В следующем матче национальная команда сыграет против Италии 20-го июня.

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