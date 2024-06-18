Лопес: Меня поражает Родри, он топ-игрок

Полузащитники сборнойвысказался об адаптации в национальной команде на Евро-2024.

«Прежде я не был знаком с Нико (Уильямсом), но у меня с ним сейчас прекрасные отношения в сборной, а с Ламином (Ямалом) я дружу ещё с "Барсы". Что я могу сказать, они отличные игроки, которые мне помогают, и я очень надеюсь, что так будет и дальше.

Все помогают мне на поле, но Родри меня поражает. Я никогда не играл с ним, и он топ. Я могу чему-то научиться у всех полузащитников. Это правда, что Мората с самого начала помогает мне советами, он тоже прекрасно относится ко мне. Он в числе тех, кому я сильно благодарен, с его помощью я адаптируюсь в сборной», — приводит слова Лопеса Mundo Deportivo.

Напомним, что сборная Испании в 1-м туре группового этапа Евро-2024 разгромила Хорватию со счетом 3:0. В следующем матче национальная команда сыграет против Италии 20-го июня.