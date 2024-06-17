Тедеско о поражении Бельгии: Единственное, в чем мы не преуспели — в реализации моментов

Главный тренер сборнойвысказался о поражении своей команды в матче группового этапа Евро-2024 со(0:1).

«Я знал, что рано или поздно мы проиграем. К сожалению, это случилось сегодня. У нашей команды не так уж много аспектов, в которых нужно прибавлять. Мы создали много моментов, и если бы мы забили, игра была бы легче.

Единственное, в чем мы не преуспели, так это в реализации моментов. У нас их было предостаточно. Это часть игры. Конечно, игроки разочарованы», — цитирует Тедеско пресс-служба УЕФА.

Напомним, что до матча со Словакии у бельгийцев была беспроигрышная серия, которая насчитывала 15 матчей во всех турнирах и товарищеских матчах. В следующем поединке Бельгия встретится с Румынией 22-го июня.