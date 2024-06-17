ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жедсон ФернандешПортугальский «орел». Жедсон Фернандеш является главной трансферной целью «Зенита»
  • 23:57
    • Франция обыграла Австрию в матче Евро-2024
    Все новости спорта

    Тедеско о поражении Бельгии: Единственное, в чем мы не преуспели — в реализации моментов

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Бельгии Сборная Словакии
    Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о поражении своей команды в матче группового этапа Евро-2024 со Словакией (0:1).

    Доменико Тедеско
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доменико Тедеско

    «Я знал, что рано или поздно мы проиграем. К сожалению, это случилось сегодня. У нашей команды не так уж много аспектов, в которых нужно прибавлять. Мы создали много моментов, и если бы мы забили, игра была бы легче.

    Единственное, в чем мы не преуспели, так это в реализации моментов. У нас их было предостаточно. Это часть игры. Конечно, игроки разочарованы», — цитирует Тедеско пресс-служба УЕФА.

  • Короче, Евро. 16-17 июня
  • Словения вырвала ничью, поляки не смогли набрать очков, а Австрия готовится к противостоянию с французами
  • Вчера

    • Напомним, что до матча со Словакии у бельгийцев была беспроигрышная серия, которая насчитывала 15 матчей во всех турнирах и товарищеских матчах. В следующем поединке Бельгия встретится с Румынией 22-го июня.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Грузия набрать очки?
  • Турция — Грузия. Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Португалия Роналду одержит победу на старте Евро-2024
  • Португалия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Хачанов снова проиграет?
  • Корда — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 18 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Турция — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хорватия — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Берреттини — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Синнер — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Перселл — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры