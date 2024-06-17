В «Химках» высказались о ситуации с Талалаевым

Основной инвестор «Химок»прокомментировал информацию о том, чтоможет покинуть пост главного тренера команды.

«Что вы хотите узнать? Могу сказать одно. На сегодняшний день Талалаев в штате, работает в "Химках". Вот и все. А по всем остальным вопросам вам лучше обратиться к гендиректору.

У меня никаких разногласий с ним не возникло. А по поводу Дзюбы или Заболотного... Это прерогатива тренерского штаба. Следите за информацией. Кто на сборы повезет команду, тот и будет главным тренером.

Не могу сказать, Талалаев или кто-то другой. Сейчас он главный тренер. У него соглашение по схеме — 3+2. "Химки" не будут инициатором расторжения контракта. Если только сам Андрей захочет... А по поводу Дзюбы, думаю, он найдет себе команду.

А кто бы не хотел видеть такого игрока у себя? Я был бы точно за», — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

По итогам минувшего сезона «Химки» под руководством Талалаева вернулись в российскую Премьер-лигу.