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    Жоау ФеликсТрансферный дайджест. 11-17 июня
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    В «Химках» высказались о ситуации с Талалаевым

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    Основной инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал информацию о том, что Андрей Талалаев может покинуть пост главного тренера команды.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Что вы хотите узнать? Могу сказать одно. На сегодняшний день Талалаев в штате, работает в "Химках". Вот и все. А по всем остальным вопросам вам лучше обратиться к гендиректору.

    У меня никаких разногласий с ним не возникло. А по поводу Дзюбы или Заболотного... Это прерогатива тренерского штаба. Следите за информацией. Кто на сборы повезет команду, тот и будет главным тренером.

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    • Не могу сказать, Талалаев или кто-то другой. Сейчас он главный тренер. У него соглашение по схеме — 3+2. "Химки" не будут инициатором расторжения контракта. Если только сам Андрей захочет... А по поводу Дзюбы, думаю, он найдет себе команду.

    А кто бы не хотел видеть такого игрока у себя? Я был бы точно за», — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

    По итогам минувшего сезона «Химки» под руководством Талалаева вернулись в российскую Премьер-лигу.

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