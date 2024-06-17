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    Австрия — Франция. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Австрия — Франция

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    Сборная Франции
    В заключительном матче четвертого игрового дня чемпионата Европы сборная Австрии сыграет с Францией. Следить за ходом встречи группы D можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Австрия

    Сборная Австрии квалифицировалась на Евро-2024, заняв второе место в отборочной группе F с результатом 6 побед, ничья и поражение. Матч предпоследнего тура против Азербайджана стал ключевым, так как именно в этой игре Австрия обеспечила себе участие в турнире, победив со счетом 1:0 благодаря пенальти, реализованному Марселем Забитцером.

    Сборная Австрии не смогла пройти квалификацию чемпионата мира 2022, однако на Евро-2020 года команда достигла стадии 1/8 финала, что является их лучшим результатом на чемпионатах Европы. В том турнире Австрия была вынуждена покинуть соревнование после поражения от Италии в дополнительное время со счетом 1:2.

    В 2024 году сборная Австрии провела ряд товарищеских матчей, показав следующие результаты: победы над Словакией (2:0), Турцией (6:1), Сербией (2:1) и ничья со Швейцарией (1:1).

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    Франция

    Сборная Франции подтвердила свой статус одной из сильнейших футбольных наций, заняв первое место в своей отборочной группе на Евро-2024. «Трехцветные» демонстрировали уверенную игру на протяжении всего отборочного цикла, обеспечив себе путёвку на турнир с впечатляющими результатами: 7 побед и одна ничья. Ключевой стала победа в 6-м туре над Нидерландами со счётом 2:1, которая и гарантировала команде место в финальной стадии соревнований.

    На мировой арене французы также показали высокий класс, достигнув финала чемпионата мира 2022 года, где в напряжённой борьбе уступили Аргентине в серии пенальти. На предыдущем Евро-2020 команда не смогла преодолеть барьер 1/8 финала, проиграв Швейцарии также в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов. Лучший результат сборной Франции на чемпионатах Европы — звание чемпионов, завоёванное в 1984 и 2000 годах.

    В товарищеских матчах этого года французы обыграли Чили (3:2) и Люксембург (3:0) и сыграли вничью с Канадой (0:0).Единственное поражение было от Германии со счётом 0:2

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе Лиги наций сезона 2022/2023. Матч в Вене завершился вничью (1:1), а Париже сильнее оказались французы — 2:0.

    Всего в 11-ти очных встречах на счету сборной Франции 8 побед, Австрия взяла верх в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Австрия — Франция с коэффициентом 2.02.

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