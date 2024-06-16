Сборные Словении и Дании сыграют на Евро-2024 в стартовом матче группы C. Встреча состоится в Штутгарте на «Мерседес-Бенц-Арене», начало — в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Словения

Сборная Словении успешно пробилась на Евро-2024, заняв второе место в отборочной группе H. Ключевым моментом стала победа в заключительном туре над Казахстаном со счетом 2:1, которая и обеспечила команде путевку на турнир. Этот успех стал значимым достижением, ведь Словения возвращается на европейскую арену спустя 24 года.

На чемпионате мира 2022 года Словения не участвовала, также как и не смогла пробиться на Евро-2020. Лучший результат сборной на чемпионатах Европы был достигнут в 2000 году, когда команда завершила групповой этап на четвертом месте.

В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Словении провела ряд товарищеских матчей. Команда показала хорошие результаты, одержав победы над США (1:0), Португалией (2:0) и Арменией (2:1), а также сыграв вничью с Мальтой (2:2) и Болгарией (1:1).

Дания

Сборная Дании продемонстрировала уверенную игру в отборочном турнире к Евро-2024, заняв первое место в своей группе. Датчане отметились семью победами, одной ничьей и двумя поражениями, опередив Словению по личным встречам при равенстве очков.

На чемпионате мира 2022 года команда не смогла выйти из группы, заняв последнее место в квартете с Францией, Австралией и Тунисом. Однако до этого, на Евро-2020 Дания дошла до полуфинала, что стало их лучшим достижением после победы на чемпионате Европы в 1992 году.

В преддверии Евро-2024 датчане провели ряд товарищеских матчей, продемонстрировав хорошую форму. Они одержали победу над Фарерскими островами (2:0), Швецией (2:1) и Норвегией (3:1), а также сыграли вничью со Швейцарией (0:0).

Личные встречи

Сборные Словении и Дании выступали в одной отборочной группе к Евро-2024. Матч в Любляне завершился вничью (1:1), а игра в Копенгагене завершилась победой датчан — 2:1.

Всего в 6-ти очных матчах на счету сборной Дании пять побед, в одной встрече была зафиксирована ничья.

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