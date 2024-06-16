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    Мбаппе: Австрия — очень хорошая команда, и у них есть тренер-тактик, который знает, как удивить

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    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о предстоящем матче против Австрии на Евро-2024.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «С национальной командой у меня ещё есть возможность выиграть Евро. Я надеюсь, что мы выиграем, если выйдем в финал, но мы должны думать о первом матче, так как он очень важен. Австрия — очень хорошая команда, и у них есть тренер-тактик, который знает, как удивить.

    Быть капитаном своей страны — удивительная вещь. Я буду гордиться тем, что ношу капитанскую повязку. Я несу ответственность за игроков. Я должен постараться сделать так, чтобы на международных соревнованиях у игроков всё шло хорошо», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

    Матч Австрия — Франция состоится 17 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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