Кириченко: Думал, мой рекорд побьет более именитая сборная, а не Албания

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о том, что на Евро-2024 был забит самый быстрый гол в истории турнира.

Ранее этот рекорд принадлежал Кириченко, который на Евро-2004 поразил ворота Греции на 68-й секунде.

В субботу нападающий сборной Албании Недим Байрами открыл счет в матче с Италией на 22-й секунде.

«Очень сильно удивлен, что именно албанцы побили мой рекорд! Думал, это сделают раньше, и более именитая сборная. А так, чему тут удивляться? Ну забили они на 21-й секунде. Молодцы!

Единственное, удивительно, что мой рекорд держался целых двадцать лет! 68-я секунда — это не так уж и быстро, поэтому я удивлен, что понадобилось столько лет, чтобы забить быстрее.

Я вообще ни на что не рассчитывал. Никогда не думал о своем рекорде на Евро в Португалии. Только если мне о нем напоминают», — приводит слова Кириченко Sport24.