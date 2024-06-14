Нури Шахин назначен на пост главного тренера «Боруссии» Д

Руководство дортмундскойназначилона пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что Шахин подписал контракт с «Боруссией» до лета 2027-го года.

«Для меня большая честь стать главным тренером дортмундской "Боруссии". Я хотел бы поблагодарить всех членов высшего руководства клуба за веру в меня. С самого первого дня мы будем делать всё, что в наших силах, а также работать с энергией и страстью, чтобы сделать этот клуб как можно более успешным», — приводит слова Шахина пресс-служба немецкого клуба.

В прошлом сезоне специалист входил в тренерский штаб Эдина Терзича в «Боруссии», с которым дошел до финала Лиги чемпионов.