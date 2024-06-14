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    Нури Шахин назначен на пост главного тренера «Боруссии» Д

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    Руководство дортмундской «Боруссии» назначило Нури Шахина на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Нури Шахин
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    Нури Шахин

    Стало известно, что Шахин подписал контракт с «Боруссией» до лета 2027-го года.

    «Для меня большая честь стать главным тренером дортмундской "Боруссии". Я хотел бы поблагодарить всех членов высшего руководства клуба за веру в меня. С самого первого дня мы будем делать всё, что в наших силах, а также работать с энергией и страстью, чтобы сделать этот клуб как можно более успешным», — приводит слова Шахина пресс-служба немецкого клуба.

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