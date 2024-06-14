Лапорт не сыграет против Хорватии

Эмерик Лапорт Фото: globallookpress.com
«Ляпорт не получил травму, просто у него возникли некоторые проблемы, я решил, что мы не будем рисковать, поэтому он не будет играть завтра», — цитирует де ла Фуэнте Reuters.
В последней товарищеской встрече с Северной Ирландией он сыграл 38 минут во второй половине матча.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Сборные Испании и Хорватии встретятся в субботу, 15 июня. Команды будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало матча — в 19:00 мск.