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    Лапорт не сыграет против Хорватии

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    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о готовности защитника Эмерика Лапорта принять участие в матче против Хорватии.

    Эмерик Лапорт
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    Эмерик Лапорт

    «Ляпорт не получил травму, просто у него возникли некоторые проблемы, я решил, что мы не будем рисковать, поэтому он не будет играть завтра», — цитирует де ла Фуэнте Reuters.

    В последней товарищеской встрече с Северной Ирландией он сыграл 38 минут во второй половине матча.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Сборные Испании и Хорватии встретятся в субботу, 15 июня. Команды будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало матча — в 19:00 мск.

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