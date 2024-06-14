Лапорт не сыграет против Хорватии

Главный тренер сборной Испаниивысказался о готовности защитникапринять участие в матче против Хорватии.

«Ляпорт не получил травму, просто у него возникли некоторые проблемы, я решил, что мы не будем рисковать, поэтому он не будет играть завтра», — цитирует де ла Фуэнте Reuters.

В последней товарищеской встрече с Северной Ирландией он сыграл 38 минут во второй половине матча.

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Сборные Испании и Хорватии встретятся в субботу, 15 июня. Команды будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало матча — в 19:00 мск.