В «Баварии» прокомментировали подписание Ито

Спортивный директорвысказался о подписании контракта с японским защитником

«Мы очень рады, что подписали Хироки Ито в мюнхенскую "Баварию". Нам нужны голодные игроки, которые принесут новую энергию, а у Хироки есть всё, что нам нужно: это игрок, который принимает вызовы, преодолевает их и постоянно идет вперёд.

Он уже приобрёл большой опыт и может справиться с давлением — как в случае вылета, так и в случае шанса сразу выиграть Лигу чемпионов, это станет для нас настоящим стимулом», — приводит слова Эберля Bayern & Germany.

В прошедшем сезоне Ито провел 29 матчей за «Штутгарт» во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.