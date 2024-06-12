Ван Дейк: Я не стану как-то особенно готовиться к противостоянию с Мбаппе

Защитник сборнойвысказался о предстоящей встрече с лидером сборнойво 2-м туре группового этапа Евро-2024.

«Нет, я не стану как-то особенно готовиться к противостоянию с Мбаппе. Неважно, с кем ты играешь. Ты просто готовишь себя к турниру. Ты уже кое-что знаешь: как играет соперник, что он из себя представляет, какие у него сильные и слабые стороны.

Это относится ко всем командам, а не только к Франции и Мбаппе. Многое будет зависеть от того, сможем ли мы хорошо обороняться как команда», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Сборная Нидерландов сыграет в 1-м матче группового этапа Евро-2024 16-го июня против Польши. Кроме этого, национальная команда встретится с Францией (21-го июня) и Австрией (25-го июня).