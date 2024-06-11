Юран: Тюкавину пора уезжать из РПЛ

Известный российский футболист и тренерпрокомментировал игру и дальнейшие перспективы нападающего московского «Динамо»

«Тюкавин мне очень нравится. Талантище! Его же по праву признали лучшим игроком РПЛ. Но ему надо развиваться, куда-то уехать. В более серьезный чемпионат. Не знаю, насколько это возможно с учетом всей международной обстановки. Посмотрим. Просто, мне кажется, Константин уже начинает перерастать нашу лигу.

Какой чемпионат ему бы подошел? Испанский. Тюкавин — игровичок, любит импровизировать, тонкий исполнитель. В Ла Лиге ему было бы комфортно», — сказал Юран в интервью «СЭ».