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    Сарри: Уход из «Челси» был ошибкой, нужно было остаться в АПЛ

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    Бывший наставник «Челси» Маурицио Сарри заявил, что жалеет об уходе с поста главного тренера «синих».

    Маурицио Сарри
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    Маурицио Сарри

    «Уход из "Челси" был фундаментальной ошибкой в моей карьере. У меня было всё необходимое, чтобы остаться. Однако это сложный клуб, в котором, скорее всего, не удастся закончить второй сезон, как это не удалось практически никому.

    По крайней мере, мне нужно было остаться в английской Премьер-лиге. Я совершил огромную ошибку, которой должен был избежать. Желание вернуться в Италию должно было уступить желанию остаться в АПЛ, но этого не произошло», — приводит слова Sky Sport Italia.

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    • Напомним, что Сарри продолжил карьеру в Серии А после ухода из «Челси». Специалист возглавлял «Ювентус» и «Лацио». Вместе с «синими» Сарри выигрывал Лигу Европы.

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