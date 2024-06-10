Сарри: Уход из «Челси» был ошибкой, нужно было остаться в АПЛ

Бывший наставникзаявил, что жалеет об уходе с поста главного тренера «синих».

«Уход из "Челси" был фундаментальной ошибкой в моей карьере. У меня было всё необходимое, чтобы остаться. Однако это сложный клуб, в котором, скорее всего, не удастся закончить второй сезон, как это не удалось практически никому.

По крайней мере, мне нужно было остаться в английской Премьер-лиге. Я совершил огромную ошибку, которой должен был избежать. Желание вернуться в Италию должно было уступить желанию остаться в АПЛ, но этого не произошло», — приводит слова Sky Sport Italia.

Напомним, что Сарри продолжил карьеру в Серии А после ухода из «Челси». Специалист возглавлял «Ювентус» и «Лацио». Вместе с «синими» Сарри выигрывал Лигу Европы.