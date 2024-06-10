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    Карпин попросил «не принижать» уровень сборной России

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о недавних товарищеских матчах национальной команды.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Сборная России выиграла три предыдущих матча с общим счетом 16:0, разгромив команды Кубы (8:0), Сербии (4:0) и Беларуси (4:0).

    «Эти игры были совершенно разными, поэтому я бы не принимал во внимание, ни сколько мы забили, ни сколько пропустили. Куба — это одна история, Сербия — другая, из-за удаления. Если бы мы обыграли сербов 4:0 11 на 11 — порадовались бы.

    А последний матч полностью порадовал. Нужно сказать футболистам спасибо за то, что провели такую игру. Если бы мы Беларусь не обыграли, эксперты говорили бы, что мы никакие.

    Когда побеждаешь, говорят: всё равно никакие — просто соперник ещё хуже играл. Хотя соперник играет так, как позволяем ему мы. И мы играем так, как нам позволяет соперник.

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    • Здесь дифирамбы петь никому не надо и не хочется, но и принижать ничего не надо. Это наша команда сделала так, чтобы белорусская сборная выглядела не лучшим образом. Не потому, что хозяева не хотели, а потому что не могли», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

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