Далич о Йошко Гвардиоле: Он наверняка станет одним из лучших защитников в мире

Главный тренер сборнойвысоко оценил игру защитники национальной команды

«Он действительно универсален, у него есть мощь, энергия, сила, и, по нашей оценке, он нужен нам на левом фланге, потому что он может внести атакующий вклад и закрыть всё сзади. Последние месяцы подтверждают это. Он может сыграть на любой позиции, куда бы мы его ни поставили.

Он игрок настоящего и будущего, он наверняка станет одним из лучших защитников в мире, если не лучшим», — приводит слова Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Хорватии на групповом этапе встретится с Италией, Испанией и Албанией.