«Зенит» хочет купить форварда «Милана»

Петербургскийхочет усилить позицию центрфорварда сербомиз «Милана», сообщает журналист Маттео Моретто.

Чемпион РПЛ делал официальный запрос в стан «россонери», но пока он не увенчался успехом. Также известно об интересе к 26-летнему нападающему со стороны команд из Саудовской Аравии.

Контракт Йовича с «Миланом» заканчивается в июне 2024 года, итальянцы сделали ему новое предложение, но пока серб взял время на раздумье, так как его не устраивает нынешняя роль в команде.

В минувшем сезоне Йович сыграл за «Милан» 30 матчей, забил 9 мячей. На Transfermarkt он стоит 7 млн евро.