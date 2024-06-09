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    Пальинья может продолжить карьеру в «Баварии»

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    Руководство «Баварии» ведет переговоры с «Фулхэмом» по поводу трансфера защитника Жоана Пальинья. Об этом сообщает журналист Керри Хау.

    Жоан Пальинья
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    Жоан Пальинья

    Стало известно, что стороны могут договориться о трансфере защитника уже в ближайшее время, руководство «Баварии» настаивает на полноценный переход игрока.

    Боссы «Фулхэма» хотят получить за этот трансфер 40-45 млн. евро. Сам Пальинья хочет определиться со своим будущим до старта Евро-2024, желая подписать новый контракт до лета 2028 или 2029 года.

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