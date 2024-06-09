Пальинья может продолжить карьеру в «Баварии»

Руководствоведет переговоры спо поводу трансфера защитника. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что стороны могут договориться о трансфере защитника уже в ближайшее время, руководство «Баварии» настаивает на полноценный переход игрока.

Боссы «Фулхэма» хотят получить за этот трансфер 40-45 млн. евро. Сам Пальинья хочет определиться со своим будущим до старта Евро-2024, желая подписать новый контракт до лета 2028 или 2029 года.

В прошедшем сезоне защитник провел за «Фулхэм» 38 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал голевую передачу.