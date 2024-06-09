«Наполи» и «Ювентус» могут обменяться игроками

Нападающийможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает Sportitalia

Стало известно, что руководство «старой синьоры» могут совершить прямой обмен футболистами. В «Ювентус» может отправиться защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо.

Отмечается, что трансферная стоимость обоих игроков оценивается в 25-30 млн. евро.

Оба футболиста хотят покинуть свои команды в летнее трансферное окно. Кьеза провел за «Ювентус» 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

Ди Лоренцо принял участие в 47-и встречах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 2 мячами и 8-ю ассистами.