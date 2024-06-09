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    Иванов подтвердил, что останется президентом «Урала» в следующем сезоне

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    Президент «Урала» Григорий Иванов продолжит работать в клубе в следующем сезоне, несмотря на вылет команды в Первую лигу.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Всё так, как и написано. Только переговоров ни с кем я не веду. Добавить мне нечего. "Урал" готовится к новому сезону, а я буду формировать состав команды и дальше», — приводит слова Иванова Sport24.

    Напомним, что по итогам сезона РПЛ 2023/2024 «Урал» попал в стыковые матчи за выживание в лиге. В этих поединках екатеринбургская команда уступила «Акрону» с общим счетом 2:3 и вылетела в Первую лигу.

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