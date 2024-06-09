Иванов подтвердил, что останется президентом «Урала» в следующем сезоне

Президентпродолжит работать в клубе в следующем сезоне, несмотря на вылет команды в Первую лигу.

«Всё так, как и написано. Только переговоров ни с кем я не веду. Добавить мне нечего. "Урал" готовится к новому сезону, а я буду формировать состав команды и дальше», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, что по итогам сезона РПЛ 2023/2024 «Урал» попал в стыковые матчи за выживание в лиге. В этих поединках екатеринбургская команда уступила «Акрону» с общим счетом 2:3 и вылетела в Первую лигу.

По ходу стыковых матчей руководство «Урала» приняло решение уволить Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.