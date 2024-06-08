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    Руни: Отсутствие Магуайра в сборной Англии — это большая потеря

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    Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о поражении англичан в матче с Исландией (0:1).

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    «Временами наша линия обороны была разрозненной, что происходит из-за нехватки опыта.

    Я уверен, что Гарет Саутгейт и его штаб всё объяснят им. Мы в восторге от атакующих игроков, но их должна поддерживать задняя линия, они должны быть агрессивными.

    Я думаю, этот матч показывает важность Гарри Магуайра для сборной Англии, а также то, какой большой потерей является его отсутствие в этой команде», — приводит слова Руни Daily Mail.

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