Руни: Отсутствие Магуайра в сборной Англии — это большая потеря

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед»высказался о поражении англичан в матче с Исландией (0:1).

«Временами наша линия обороны была разрозненной, что происходит из-за нехватки опыта.

Я уверен, что Гарет Саутгейт и его штаб всё объяснят им. Мы в восторге от атакующих игроков, но их должна поддерживать задняя линия, они должны быть агрессивными.

Я думаю, этот матч показывает важность Гарри Магуайра для сборной Англии, а также то, какой большой потерей является его отсутствие в этой команде», — приводит слова Руни Daily Mail.

Англия встретится с Сербией 16-го числа в рамках группового этапа Евро-2024.