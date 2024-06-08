Руни: Отсутствие Магуайра в сборной Англии — это большая потеря

Уэйн Руни Фото: globallookpress.com
«Временами наша линия обороны была разрозненной, что происходит из-за нехватки опыта.
Я уверен, что Гарет Саутгейт и его штаб всё объяснят им. Мы в восторге от атакующих игроков, но их должна поддерживать задняя линия, они должны быть агрессивными.
Я думаю, этот матч показывает важность Гарри Магуайра для сборной Англии, а также то, какой большой потерей является его отсутствие в этой команде», — приводит слова Руни Daily Mail.
Англия встретится с Сербией 16-го числа в рамках группового этапа Евро-2024.