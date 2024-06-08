Брозович: Криштиану Роналду — один из величайших футболистов в мире

Полузащитниквысказался о своем звездном партнере по команде

«Я предпочитаю играть с ним, так как всегда можно рассчитывать, что он забьет гол. Криштиану — один из величайших футболистов в мире. Он многого добился за карьеру.

Я знаю, что у Криштиану сейчас был небольшой перерыв, но, зная его, он наверняка усердно работал и будет полностью готов к Евро», — приводит слова Брозовича Al Nassr Zone.

В активе 39-летнего португальца 35 забитых мячей в завершившемся розыгрыше саудовского чемпионата — это рекорд турнира. Также он отметился 11 результативными передачами.