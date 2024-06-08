Стало известно будущее Уциева и Тимофеева в «Ахмате»

Спортивный директор «Ахмата»рассказал, как обстоит дело с продлением контрактов капитана клубаи хавбека

«По Тимофееву мы свою позицию донесли представителю Артема и самому игроку донесли. У нас есть желание сохранить Тимофеева в команде.

Мы общаемся о продлении контракта также с капитаном команды Ризваном Уциевым. Мы все понимаем, что когда он закончит карьеру, то останется в структуре клуба. Поэтому поговорим с капитаном, есть ли у него желание и силы продолжать карьеру. Если есть — мы только рады», — сказал Газзаев «Матч ТВ».

Контракты обоих футболистов истекают в июне этого года. 30-летний Тимофеев выступает за грозненский клуб с 2020 года. 36-летний Уциев всю карьеру провел в «Ахмате», а в основной команде дебютировал в 2005 году.