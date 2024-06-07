Черчесов рассказал, кого считает лучшим тренером России

Главный тренер сборной Казахстанаответил на вопрос о лучшем наставнике России.

«Кто лучший тренер России? Для меня всегда лучший тот, кто первый», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков.

На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.