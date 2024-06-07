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    Армения обыграла Казахстан в товарищеском матче

    Армения — Казахстан: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Армении Сборная Казахстана
    Армения одолела Казахстан (2:1) в рамках товарищеского противостояния.

    Армения
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    Армения

    На 4-й минуте защитник Казахстана Александр Марочкин забил гол в свои ворота. Еще один гол в ворота гостей забил полузащитник Армении Ваган Бичахчян.

    Единственный гол Казахстана записал на свой счет Бауыржан Исламхан на 90+6-й минуте с пенальти.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Армения — Казахстан 2:1
    Голы: 1:0 Александр Марочкин (автогол) (4'), 2:0 Ваган Бичахчян (58'), 2:1 Бауыржан Исламхан (пенальти) (90 + 6') Армения: Стёпа Мкртчян, Георгий Арутюнян, Вараздат Ароян (, 80'), Артак Дашян (Соломон Име Удо, 88'), Ваган Бичахчян (Жираир Шагоян, 69'), Наяир Тикнизян (Артур Серобян, 69'), Камо Оганесян, Артур Миранян (Edgar Sevikyan, 46'), Sergey Muradyan, Edgar Grigoryan, Eduard Sperstian (Ованес Арутюнян, 88') Казахстан: Игорь Валерьевич Шацкий, Ян Вороговский, Нуралы Алип (Марат Быстров, 68'), Александр Марочкин, Алибек Касым, Эльхан Астанов (Абат Аимбетов, 59'), Алессандро Д'Аддарио, Рамазан Оразов (Бауыржан Исламхан, 78'), Асхат Тагыберген (Исламбек Куат, 68'), Еркин Олегулы Тапалов (Михаил Габышев, 78'), Adilet Sadybekov

    В следующем матче Армения сыграет против Латвии 7-го сентября, а Казахстан встретится с Азербайджаном 11-го июня.

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