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    Тьяго Силва: Если бы на Месси оказывалось такое давление, как на Неймара, он бы закончил с футболом

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль Сборная Бразилии
    Бразильский защитник Тьяго Силва высказался о Неймаре, на которого оценивается серьезное давление.

    Неймар
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    Неймар

    «Я многого просто не понимаю. Если смотреть на игру Неймара, все, что он делает, кажется простым. Очень сложно повторить все то, что делает он. Нет ни одного игрока в мире, у которого были бы такие же характеристики, как у него, и такой же уровень мастерства.

    Неймар очень силен ментально. Я видел интервью Месси. Если бы на Месси оказывалось такое давление, как на Неймара на протяжении всей его карьеры, он бы закончил с футболом. Неймар очень силен. Давление на него слишком велико, иногда оно становится невыносимым.

    Мы, как друзья и коллеги, видим, насколько он подвергается давлению. А все, чего он хочет — это быть счастливым, он хочет играть в футбол. На поле он излучает радость, которую испытывает вне его, от своего сердца. Быть футболистом в Бразилии очень сложно», — приводит слова Тьяго Силвы CNN.

    Напомним, в настоящий момент Неймар является футболистом саудовского «Аль-Хиляля».

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