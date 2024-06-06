Тьяго Силва: Если бы на Месси оказывалось такое давление, как на Неймара, он бы закончил с футболом

Бразильский защитниквысказался о, на которого оценивается серьезное давление.

«Я многого просто не понимаю. Если смотреть на игру Неймара, все, что он делает, кажется простым. Очень сложно повторить все то, что делает он. Нет ни одного игрока в мире, у которого были бы такие же характеристики, как у него, и такой же уровень мастерства.

Неймар очень силен ментально. Я видел интервью Месси. Если бы на Месси оказывалось такое давление, как на Неймара на протяжении всей его карьеры, он бы закончил с футболом. Неймар очень силен. Давление на него слишком велико, иногда оно становится невыносимым.

Мы, как друзья и коллеги, видим, насколько он подвергается давлению. А все, чего он хочет — это быть счастливым, он хочет играть в футбол. На поле он излучает радость, которую испытывает вне его, от своего сердца. Быть футболистом в Бразилии очень сложно», — приводит слова Тьяго Силвы CNN.

Напомним, в настоящий момент Неймар является футболистом саудовского «Аль-Хиляля».