Моуринью заявил, что Португалия может выиграть Евро-2024

Главный тренервысказался о перспективах сборной Португалии на предстоящем Евро-2024.

«Я не хочу проявить неуважение к предыдущим поколениям, которые у нас были, но с точки зрения глубины состава и качества у нас сейчас, вероятно, лучшая команда в истории, и Португалия может выиграть турнир.

Все дело в уверенности в себе, в том, что они могут победить кого угодно. Я не хочу сказать, что Португалия — лучшая команда, но Испания, Франция, Англия, Германия не лучше.

Самая большая проблема для тренера — это необходимость выбирать, кого выпустить, потому что есть два отличных правых защитника, два отличных левых защитника, по два отличных полузащитника на разные позиции — и я говорю "два" только потому, что в команде всего 23 человека, но на самом деле их больше.

Если будет сюрприз, я буду удивлен! Франция и Германия всегда играют хорошо, у Португалии и Англии составы лучше, чем когда-либо. Эти четыре команды — фавориты. Я не уверен насчет Испании, но их футбол и игроки — самого высокого качества. Победа Италии или Бельгии будет для меня сюрпризом», — сказал Моуринью The Independent.

Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня, а закончится 14-го июля. Сборная Португалии сыграет в одной группе с Чехией, Турцией и Грузией.