ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду, Левандовский, Де Брейне, Нойер и еще 11 звезд, которые уйдут из сборной после Евро-2024
  • 16:36
    • «Локомотив» сообщил о продлении контракта с Галактионовым
  • 14:37
    • Официально: Николич подписал контракт с ЦСКА
    Все новости спорта

    Моуринью заявил, что Португалия может выиграть Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Португалии Португалия
    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о перспективах сборной Португалии на предстоящем Евро-2024.

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    «Я не хочу проявить неуважение к предыдущим поколениям, которые у нас были, но с точки зрения глубины состава и качества у нас сейчас, вероятно, лучшая команда в истории, и Португалия может выиграть турнир.

    Все дело в уверенности в себе, в том, что они могут победить кого угодно. Я не хочу сказать, что Португалия — лучшая команда, но Испания, Франция, Англия, Германия не лучше.

    Самая большая проблема для тренера — это необходимость выбирать, кого выпустить, потому что есть два отличных правых защитника, два отличных левых защитника, по два отличных полузащитника на разные позиции — и я говорю "два" только потому, что в команде всего 23 человека, но на самом деле их больше.

  • Роналду, Левандовский, Де Брейне, Нойер и еще 11 звезд, которые уйдут из сборной после Евро-2024
  • Настало время освободить место для молодежи
  • Сегодня

    • Если будет сюрприз, я буду удивлен! Франция и Германия всегда играют хорошо, у Португалии и Англии составы лучше, чем когда-либо. Эти четыре команды — фавориты. Я не уверен насчет Испании, но их футбол и игроки — самого высокого качества. Победа Италии или Бельгии будет для меня сюрпризом», — сказал Моуринью The Independent.

    Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня, а закончится 14-го июля. Сборная Португалии сыграет в одной группе с Чехией, Турцией и Грузией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды не оставят шансов своему сопернику
  • Нидерланды — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Пропустит ли Египет первый гол в отборе ЧМ-2026?
  • Египет — Буркина-Фасо. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Кто выиграет Евро-2024: Франция с Мбаппе, Англия с Беллингемом или Украина с Довбиком?
  • Кто выиграет Евро-2024. Прогноз и ставки
  • 4.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нидерланды — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Египет — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.95
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2024
  • Футбол
  • 14/06/2024 в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рууд — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры