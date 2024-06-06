Карпин: Фаворитами себя не ощущаем

Главный тренер сборной Россиивысказался о предстоящем матче с Беларусью.

«Фаворитами себя не ощущаем. Почему? А почему да? Легионеров много? Это кто? Головина нет, Захаряна нет. У белорусов много легионеров в Европе играют, потому что Россия тоже Европа. Нам надо быть сильнее завтра, показать на поле.

Мне хотелось бы увидеть то, что мы показывали в последних матчах. Хочется следовать тому, что отрабатываем на тренировках.

Раз не играем в России, то хорошо, что не так далеко. Мы уже налетались и наездились, а особенно я. Сюрпризов при изучении соперника не было.

Давайте никого не будем обманывать. Возвращаться из отпуска ради матча, который не имеет значения официального, отбора и так далее. В голове это может сидеть. Опасения такие есть. Завтра посмотрим после игры. Постараемся с этим побороться.

Аншлаг — это хорошо. Люди на меня придут смотреть? А чего на меня смотреть? Главное, чтобы пришли. Пусть на футболистов смотрят. На меня-то зачем?» — цитирует Карпина «Чемпионат».

Товарищеская встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня и начнется в 20:00 мск.