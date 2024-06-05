Сергеев: У «Зенита» был тяжелый сезон — многое не получалось

Нападающий «Зенита»высказался о результатах своей команды в минувшем сезоне.

«У "Зенита" тяжёлый был сезон. Многое не получалось, где-то потеряли очки, поражения. Но повезло в самый последний момент. К следующему сезону сделаем выводы и не будем допускать таких ошибок», — сказал Сергеев «Чемпионату».

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей и возглавила турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» и «Динамо» отстали всего на одно очко.

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Кроме этого, «Зенит» стал обладателем Кубка России. В Суперфинале турнира петербуржцы обыграли калининградскую «Балтику» — 2:1.