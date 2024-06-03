Роналду пропустит товарищеский матч сборной Португалии перед Евро-2024

Звёздный форвард сборной Португалиипропустит первый товарищеский матч своей команды перед Евро-2024. Об этом сообщает O Jogo.

Роналду пропустит игру с Финляндией (4 июня) в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы. Португалец получит от тренерского штаба сборной недельный отпуск после завершения чемпионата Саудовской Аравии. По этой же причине игру с финнами пропустит полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш. Оба игрока прибудут в расположение сборной в следующие выходные.

Напомним, перед началом Евро-2024 Португалия также сыграет с Хорватией (8 июня) и Ирландией (11 июня).

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе соперниками португальцев будут сборные Чехии, Грузии и Турции.