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    Роналду пропустит товарищеский матч сборной Португалии перед Евро-2024

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    Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит первый товарищеский матч своей команды перед Евро-2024. Об этом сообщает O Jogo.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Роналду пропустит игру с Финляндией (4 июня) в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы. Португалец получит от тренерского штаба сборной недельный отпуск после завершения чемпионата Саудовской Аравии. По этой же причине игру с финнами пропустит полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш. Оба игрока прибудут в расположение сборной в следующие выходные.

    Напомним, перед началом Евро-2024 Португалия также сыграет с Хорватией (8 июня) и Ирландией (11 июня).

    Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе соперниками португальцев будут сборные Чехии, Грузии и Турции.

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