Мареска: Присоединиться к «Челси» — это мечта любого тренера

Новый главный тренерпрокомментировал свое назначение.

«Присоединиться к "Челси" — одному из крупнейших клубов мира, это мечта любого тренера. Вот почему я так взволнован этим назначением.

Я с нетерпением жду возможности поработать с очень талантливыми игроками и персоналом над созданием команды, которая продолжит успешные традиции клуба и заставит наших болельщиков нами гордиться», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

Последним клубом Марески был «Лестер», который он вернул в АПЛ. «Челси» заплатил «лисам» компенсацию за расторжение контракта в размере 10 млн евро.

Календарь и таблица АПЛ

Прежний наставник Маурисио Почеттино был уволен с поста главного тренера 21 мая. Под его руководством «аристократы» финишировали на шестой позиции в АПЛ с 63 очками.