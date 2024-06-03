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    Мареска: Присоединиться к «Челси» — это мечта любого тренера

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    Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал свое назначение.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Присоединиться к "Челси" — одному из крупнейших клубов мира, это мечта любого тренера. Вот почему я так взволнован этим назначением.

    Я с нетерпением жду возможности поработать с очень талантливыми игроками и персоналом над созданием команды, которая продолжит успешные традиции клуба и заставит наших болельщиков нами гордиться», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

    Последним клубом Марески был «Лестер», который он вернул в АПЛ. «Челси» заплатил «лисам» компенсацию за расторжение контракта в размере 10 млн евро.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прежний наставник Маурисио Почеттино был уволен с поста главного тренера 21 мая. Под его руководством «аристократы» финишировали на шестой позиции в АПЛ с 63 очками.

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