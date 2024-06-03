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    Карпин: Если у Сафонова есть предложение из «ПСЖ», надо ехать

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем перехода голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Ранее стало известно, что Сафонов подпишет с «ПСЖ» контракт до июня 2029 года. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.

    «Если трансфер в "ПСЖ" состоится, то это круто. Я уже много раз говорил, что если у ребят есть хорошее предложение, то надо уезжать. Если есть предложение из "ПСЖ", надо ехать.

    Кто вам сказал, что он едет как второй вратарь? Это вы так думаете, это ваше мнение. Он способен стать первым номером.

    Возможно, какое‑то время потребуется на адаптацию. Если "ПСЖ" приобретает футболиста, значит, у них есть понимание, как его использовать.

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  • 29/05/2024

    • Ко мне за советом он не обращался. Посоветовал бы ему выучить язык. Мы знакомы с Луисом Энрике, если он обратится, то дам совет», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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