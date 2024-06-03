Германия — Украина: счет матча 0:0, обзор

Сборная Германии Фото: globallookpress.com
Соперники не смогли реализовать свои моменты и завершили игру со счетом 0:0.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Германия — Украина 0:0
Германия: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Вальдемар Антон, Жонатан Та (Робин Кох, 60'), Максимилиан Миттельштадт, Роберт Андрих (Александар Павлович, 71'), Паскаль Грос, Джамал Мусиала (Максимилиан Байер, 60'), Илкай Гюндоган (Крис Фюрих, 46'), Флориан Вирц (Дениз Ундав, 46'), Кай Хаверц (Томас Мюллер, 60') Украина: Николай Матвиенко, Александр Сваток, Илья Забарный, Ефим Конопля (Александр Тымчик, 80'), Николай Шапаренко (Георгий Судаков, 73'), Тарас Степаненко (Vladimir Vladimirovich Brazhko, 64'), Виктор Цыганков (Андрей Ярмоленко, 64'), Александр Зинченко, Роман Яремчук (Артем Довбик, 73'), Михаил Мудрик (Александр Зубков, 64'), Anatoliy Trubin
Напомним, обе команды выступят на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Германия сыграет с Шотландией, Швейцарией и Венгрией. Украина сыграет с Бельгией, Словакией и Румынией.