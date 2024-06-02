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    Гендиректор «Боруссии» Д высказался о поражении команды в финале ЛЧ

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    Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке оценил игру своей команды в финальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (0:2).

    Ханс-Йоахим Ватцке
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    Ханс-Йоахим Ватцке

    «Мы играли очень хорошо и должны были открыть счет в первом тайме. И тогда игра сложилась бы по-другому. После 65 минут мы немного устали, и "Реал" воспользовался этим сполна.

    В перерыве матча я был настроен немного скептически, поскольку мы не забили, несмотря на огромное превосходство. Но винить команду нельзя — мы играли хорошо.

    Когда играешь в финале, доминируешь и имеешь голевые моменты, но в итоге "Реал", как это почти всегда происходит, побеждает, то это немного разочаровывает», — цитирует Ватцке пресс-служба «Боруссии» Д.

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