Гендиректор «Боруссии» Д высказался о поражении команды в финале ЛЧ

Генеральный директор дортмундскойоценил игру своей команды в финальном матче Лиги чемпионов против(0:2).

«Мы играли очень хорошо и должны были открыть счет в первом тайме. И тогда игра сложилась бы по-другому. После 65 минут мы немного устали, и "Реал" воспользовался этим сполна.

В перерыве матча я был настроен немного скептически, поскольку мы не забили, несмотря на огромное превосходство. Но винить команду нельзя — мы играли хорошо.

Когда играешь в финале, доминируешь и имеешь голевые моменты, но в итоге "Реал", как это почти всегда происходит, побеждает, то это немного разочаровывает», — цитирует Ватцке пресс-служба «Боруссии» Д.

«Реал» одержал победу в Лиге чемпионов сезона 2023/2024. В составе «сливочных» голы забили Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор.