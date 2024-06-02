Винисиус заявил о желании играть за «Реал» до конца карьеры

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
«Я очень рад, что могу оставаться здесь так долго. Надеюсь, президент (Флорентино Перес — прим.) посмотрит это интервью и продлит контракт со мной еще раз.
Я хочу остаться здесь навсегда, я хочу войти в историю, как это сделали Кроос, как Модрич, Карвахаль, Начо… Игроки, которые выиграли Лигу чемпионов шесть раз и показали нам этот путь. Я хочу пройти такой же путь», — приводит слова бразильского футболиста Relevo.
Винисиус дважды выиграл Лигу чемпионов вместе с «Реалом».