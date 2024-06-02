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    Винисиус заявил о желании играть за «Реал» до конца карьеры

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    Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после победы над дортмундской «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов заявил, что готов продлить контракт с клубом.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «Я очень рад, что могу оставаться здесь так долго. Надеюсь, президент (Флорентино Перес — прим.) посмотрит это интервью и продлит контракт со мной еще раз.

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    • Я хочу остаться здесь навсегда, я хочу войти в историю, как это сделали Кроос, как Модрич, Карвахаль, Начо… Игроки, которые выиграли Лигу чемпионов шесть раз и показали нам этот путь. Я хочу пройти такой же путь», — приводит слова бразильского футболиста Relevo.

    Винисиус дважды выиграл Лигу чемпионов вместе с «Реалом».

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