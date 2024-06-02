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    «МЮ» может подписать бразильца из «Вулверхэмптона»

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    Нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья может сменить команду в это межсезонье.

    Матеус Кунья
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    Матеус Кунья

    По информации журналиста Стива Бейтса, в переходе бразильского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    Источник утверждает, что «МЮ» готов удвоить зарплату 25-летнего форварда. В своем нынешнем клубе Матеус зарабатывает 60 тысяч фунтов в неделю.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Куньи в 45 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 32 матча, забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.

    Ранее Кунья выступал за «Лейпциг», «Герту» и мадридский «Атлетико».

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