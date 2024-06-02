«МЮ» может подписать бразильца из «Вулверхэмптона»

Матеус Кунья Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Стива Бейтса, в переходе бразильского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Источник утверждает, что «МЮ» готов удвоить зарплату 25-летнего форварда. В своем нынешнем клубе Матеус зарабатывает 60 тысяч фунтов в неделю.
Transfermarkt оценивает стоимость Куньи в 45 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 32 матча, забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.
Ранее Кунья выступал за «Лейпциг», «Герту» и мадридский «Атлетико».