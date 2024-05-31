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    Анчелотти о Серхио Рамосе: У меня больше не было игрока с таким характером и большими яйцами

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о характере нескольких футболистов, которые ранее выступали в стане «сливочных».

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «Эго — очень важный аспект в команде. У "Реала" сейчас его очень мало. Эго — это не плохо. У нас были игроки с большим эго, которые забивали голы, но нужно различать эго и личность. У игроков с большим эго заметная личность.

    Например, Серхио Рамос. У меня больше никогда не было игрока с такой индивидуальностью, таким характером и такими большими яйцами, как Серхио Рамос. Он обладал выдающейся личностью.

    Игроком с небольшим эго, но большой личностью был, например, Пепе. С большим эго и индивидуальностью — Криштиану (Роналду). Эго — это не плохо, но мало эго — это очень хорошо», — сказал Анчелотти As.

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