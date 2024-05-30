Генеральный директор «Боруссии»: Мы не хотим продавать лучших игроков, но по-другому нельзя

Генеральный директор дортмундской «Боруссии»в преддверии финального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала» рассказал, почему команда вынуждена постоянно терять ведущих игроков.

«Это не было нашим желанием. Не было такого, что мы кого-то приглашали за нашими игроками. Случалось так, что кто-то проявлял интерес, а мы ничего не могли этому противопоставить. Мы не хотели расставаться ни с Левандовским, ни с Гётце, ни с Холанном, ни с Беллингемом.

С другой стороны, продажа этих игроков является прямым следствием той работы, которую мы проделали в клубе. Как и во многих других случаях, решение проблемы упирается в деньги.

Если мы хотим сохранить игроков такого уровня, нам пришлось бы платить им в четыре раза больше того, что они у нас получали. Отсюда и продажи», — приводит слова Ватцке испанское онлайн-издание AS.