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    Генеральный директор «Боруссии»: Мы не хотим продавать лучших игроков, но по-другому нельзя

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    Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке в преддверии финального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала» рассказал, почему команда вынуждена постоянно терять ведущих игроков.

    Ханс-Йоахим Ватцке
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    Ханс-Йоахим Ватцке

    «Это не было нашим желанием. Не было такого, что мы кого-то приглашали за нашими игроками. Случалось так, что кто-то проявлял интерес, а мы ничего не могли этому противопоставить. Мы не хотели расставаться ни с Левандовским, ни с Гётце, ни с Холанном, ни с Беллингемом.

    С другой стороны, продажа этих игроков является прямым следствием той работы, которую мы проделали в клубе. Как и во многих других случаях, решение проблемы упирается в деньги.

    Если мы хотим сохранить игроков такого уровня, нам пришлось бы платить им в четыре раза больше того, что они у нас получали. Отсюда и продажи», — приводит слова Ватцке испанское онлайн-издание AS.

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