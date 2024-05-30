Тарханов: «Акрон» и «Арсенал» ни в чем не уступали по игре командам РПЛ

Известный тренерпрокомментировал результаты первых переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги.

В среду, 29 мая, «Акрон» на выезде обыграл «Урал» (2:0), а тульский «Арсенал» одержал гостевую победу над «Пари НН» (2:1).

«"Урал" и "Пари НН" своими поражениями удивили очень сильно. Не знаю, почему так произошло. Тем не менее и "Акрон", и "Арсенал" ни в чем не уступали по игре командам РПЛ.

А заслуживают они играть в Премьер‑лиге или нет, узнаем после ответных матчей.

Меня удивил состав "Урала" на эту игру. Думаю, с ним ошиблись. Я очень расстроился, что екатеринбуржцы проиграли. У них же хорошие условия, и стадион — супер… И уйти в Первую лигу.

Тем не менее, думаю, "Урал" не сдастся. Он может выиграть в гостях. Но для этого надо создавать моменты и забивать», — приводит слова Тарханов «Матч ТВ».

Ответные матчи пройдут 1 июня.