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    Тарханов: «Акрон» и «Арсенал» ни в чем не уступали по игре командам РПЛ

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    Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал результаты первых переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    В среду, 29 мая, «Акрон» на выезде обыграл «Урал» (2:0), а тульский «Арсенал» одержал гостевую победу над «Пари НН» (2:1).

    «"Урал" и "Пари НН" своими поражениями удивили очень сильно. Не знаю, почему так произошло. Тем не менее и "Акрон", и "Арсенал" ни в чем не уступали по игре командам РПЛ.

    А заслуживают они играть в Премьер‑лиге или нет, узнаем после ответных матчей.

    Меня удивил состав "Урала" на эту игру. Думаю, с ним ошиблись. Я очень расстроился, что екатеринбуржцы проиграли. У них же хорошие условия, и стадион — супер… И уйти в Первую лигу.

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    • Тем не менее, думаю, "Урал" не сдастся. Он может выиграть в гостях. Но для этого надо создавать моменты и забивать», — приводит слова Тарханов «Матч ТВ».

    Ответные матчи пройдут 1 июня.

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