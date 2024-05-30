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    Шалимов: Клубы РПЛ отбиваются, а команды Первой лиги играют в футбол

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    Известный футболист и тренер Игорь Шалимов прокомментировал результаты первых переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги.

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    В среду, 29 мая, «Акрон» на выезде обыграл «Урал» (2:0), а тульский «Арсенал» одержал гостевую победу над «Пари НН» (2:1).

    «Команды, которые попадают в стыки из РПЛ, проводили концовку чемпионата на нервах, они играют в основном от обороны, где‑то отбиваются.

    Команды из Первой лиги играют в футбол, что мы и увидели. Они играют, так как иначе ты не можешь наверху быть на протяжении долгого и тяжелого чемпионата.

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    • "Акрон" использовал короткие и средние передачи, даже в своей штрафной выходили на третьего. Они очень уверенно играли. От "Урала" мы не увидели такого. Хотя Егорычев в хорошей форме, Шеттине — мастеровитые футболисты», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

    Ответные матчи пройдут 1 июня.

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