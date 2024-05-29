Хуммельс: Если я перееду куда-то, то останусь в Европе

Защитник дортмундскойвысказался о своем будущем после окончания контракта со «шмелями».

«Есть три варианта: остаться в "Боруссии", закончить игровую карьеру или найти новый клуб. Сейчас заканчивать с футболом не хочу, это наименее вероятный вариант.

Об МЛС для меня не может быть и речи. Если я перееду куда-то, то наверняка останусь в Европе», — приводит слова Хуммельса интернет-издание Bild.

Напомним, что действующее соглашение защитника с «Боруссией» рассчитано до лета 2024-го года. В нынешнем сезоне Хуммельс провел 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

Дортмундская «Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала» 1-го июня. Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.